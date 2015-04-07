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ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 300 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2015 : 133 000 000 €
9/03/2018 : 167 000 000 €
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17/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Communiqués associés
Italie : 133 millions d'EUR à ANAS pour la sécurité des routes et des tunnels

Fiche récapitulative

Date de publication
7 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 31/07/2015
20150095
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
ANAS S.p.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 694 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of several small and mid-sized investments, including installation of safety barriers, noise barriers and tunnel improvements to enhance the safety and environmental performances of a number of road sections on the network managed by ANAS SpA.

The investments included in the project aim at improving road safety in a large part of the national road network in Italy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

During appraisal the Bank will verify the compliance of the investments composing the project with the EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC as and where appropriate.

The project’s compliance with the applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC) will be checked during the appraisal, with respect, in particular, to the publication of the tender notices in the EU official journal as and where appropriate. Details of the procurement strategies will be reviewed during the appraisal.

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Communiqués associés
Italie : 133 millions d'EUR à ANAS pour la sécurité des routes et des tunnels

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Date de publication
17 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60141395
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150095
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165374745
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150095
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
ANAS SICUREZZA RETE E PIANO GALLERIE
Fiche technique
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Italie : 133 millions d'EUR à ANAS pour la sécurité des routes et des tunnels

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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