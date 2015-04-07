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BIAL INOVACAO RDI II

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 60 000 000 €
Industrie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
21/09/2015 : 60 000 000 €
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Related public register
02/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BIAL INOVACAO RDI II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BIAL INOVACAO RDI II
Communiqués associés
Portugal : la BEI prête 60 millions d'EUR à Bial pour la RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
7 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 21/09/2015
20150078
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BIAL INOVACAO RDI II
BIAL PORTELA & CA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 101 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns Bial’s R&D investment programme over the next 3 years.

The promoter’s R&D investment program has the objective to discover, develop and provide therapeutic solutions in the following three major areas of research: central nervous system (CNS), cardiology and allergen immunotherapy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorized for the same purpose and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Commentaires

This would be Bial’s second R&D investment programme supported by the EIB.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BIAL INOVACAO RDI II
Date de publication
2 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60092143
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150078
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BIAL INOVACAO RDI II
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87288839
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150078
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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02/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BIAL INOVACAO RDI II
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BIAL INOVACAO RDI II
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BIAL INOVACAO RDI II
Fiche technique
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