Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TUBITAK RESEARCH PROMOTION II

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 200 000 000 €
Services : 200 000 000 €
Date(s) de signature
28/12/2015 : 200 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Related public register
22/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Communiqués associés
Turquie : un nouveau financement de 320 millions d’EUR de la BEI à l’appui de l’action pour le climat et de l'économie de la connaissance

Fiche récapitulative

Date de publication
14 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 28/12/2015
20150021
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 536 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at strengthening the research and innovation capacity of Turkey by co-financing the national academic research and development (R&D) programme and the industrial R&D programme managed and implemented through the Scientific and Technological Research Council (TÜBITAK).

The purpose of the project is to strengthen the science system and improve research and innovation capacity in the Republic of Turkey.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

TÜBITAK operates science, technology and innovation programmes and the final beneficiaries of funding will include public and private sector promoters. In the EU this type of activity is not specifically submitted to environmental impact assessment. All research activities included in TÜBITAK programmes will nevertheless have to obtain the approval of the relevant national authorities. The programmes are expected to yield new knowledge and other output that can have improved environmental characteristics. Academic research in social sciences will also be financed and should benefit communities and society as a whole.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and applicable EU public procurement rules. The experience with four previous EIB projects confirms that transparent criteria and procedures for the allocation of financial resources from the TÜBITAK budget to the national R&D programmes are in place.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
22/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Autres liens
Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Communiqués associés
Turquie : un nouveau financement de 320 millions d’EUR de la BEI à l’appui de l’action pour le climat et de l'économie de la connaissance

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Date de publication
22 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65359929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150021
Secteur(s)
Services
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85136251
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150021
Secteur(s)
Services
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Autres liens
Fiche récapitulative
TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Fiche technique
TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Communiqués associés
Turquie : un nouveau financement de 320 millions d’EUR de la BEI à l’appui de l’action pour le climat et de l'économie de la connaissance

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Turquie : un nouveau financement de 320 millions d’EUR de la BEI à l’appui de l’action pour le climat et de l'économie de la connaissance
Autres liens
Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Related public register
22/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TUBITAK RESEARCH PROMOTION II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes