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REGIONAL ROLLING STOCK MALAB

Signature(s)

Montant
206 015 657,25 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 206 015 657,25 €
Transports : 206 015 657,25 €
Date(s) de signature
14/02/2017 : 206 015 657,25 €
Autres liens
Related public register
24/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB

Fiche récapitulative

Date de publication
8 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 14/02/2017
20150009
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 1950 million (EUR 209 million)
SEK 3952 million (EUR 424 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the purchase of 33 new train sets to provide passenger services in the Stockholm-Mälaren Region.

The objective of the project is to create a transport network that is stable over time and to meet the needs of the inhabitants of the greater region around Lake Mälaren, particularly for everyday travel.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer’s plant and does not fall within the scope of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA); therefore no EIA is required. Compliance of associated facilities, in particular of a new depot or expansion of existing depots, if any, with EU directives on the environment will be analysed during appraisal.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
24/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
Date de publication
24 Oct 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62684613
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150009
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185058588
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150009
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
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Fiche récapitulative
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB
Fiche technique
REGIONAL ROLLING STOCK MALAB

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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