Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING II (HU)

Signature(s)

Montant
1 250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 1 250 000 000 €
Télécom : 62 500 000 €
Éducation : 175 000 000 €
Lignes de crédit : 175 000 000 €
Aménagement urbain : 337 500 000 €
Services : 500 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2020 : 10 000 000 €
20/11/2017 : 10 000 000 €
22/05/2019 : 17 500 000 €
28/09/2015 : 25 000 000 €
17/12/2020 : 28 000 000 €
17/12/2020 : 28 000 000 €
20/11/2017 : 28 000 000 €
20/11/2017 : 28 000 000 €
22/05/2019 : 49 000 000 €
22/05/2019 : 49 000 000 €
17/12/2020 : 54 000 000 €
20/11/2017 : 54 000 000 €
28/09/2015 : 70 000 000 €
28/09/2015 : 70 000 000 €
17/12/2020 : 80 000 000 €
20/11/2017 : 80 000 000 €
22/05/2019 : 94 500 000 €
28/09/2015 : 135 000 000 €
22/05/2019 : 140 000 000 €
28/09/2015 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Territorial and Settlement Operational Programme
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Summary
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Full Report
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Regional Development OP - Osszesites
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Central Hungary Operational Programme
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Resource Development OP - Záró Ex-ante értékelő jelentés
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING II (HU)
Communiqués associés
Hongrie : 500 millions d'EUR en faveur de projets cofinancés avec les Fonds structurels de l'UE

Fiche récapitulative

Date de publication
23 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 28/09/2015
20150007
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU)
Ministry for National Economy
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1250 million
EUR 14684 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing Structural Funds Supported Investments in the current EU programming period (2014-2020)

The proposed operation will complement EU grant support from the Structural Funds. It will contribute to the implementation of eligible investments in the fields of regional development, human capital and economic development within the respective operational programmes, which are expected to foster Hungarian economic and social development and further integration within the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hungary, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Commentaires

-

Documents liés
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Territorial and Settlement Operational Programme
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Summary
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Full Report
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Regional Development OP - Osszesites
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Central Hungary Operational Programme
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Resource Development OP - Záró Ex-ante értékelő jelentés
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING II (HU)
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : 500 millions d'EUR en faveur de projets cofinancés avec les Fonds structurels de l'UE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Territorial and Settlement Operational Programme
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58790512
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150007
Secteur(s)
Lignes de crédit
Services
Télécom
Éducation
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Summary
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58806330
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150007
Secteur(s)
Lignes de crédit
Services
Télécom
Éducation
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Full Report
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58799168
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150007
Secteur(s)
Lignes de crédit
Services
Télécom
Éducation
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Regional Development OP - Osszesites
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59104278
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150007
Secteur(s)
Lignes de crédit
Services
Télécom
Éducation
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Central Hungary Operational Programme
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58791850
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150007
Secteur(s)
Lignes de crédit
Services
Télécom
Éducation
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Resource Development OP - Záró Ex-ante értékelő jelentés
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
hongrois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58997743
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20150007
Secteur(s)
Lignes de crédit
Services
Télécom
Éducation
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING II (HU)
Date de publication
9 Nov 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62858312
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150007
Secteur(s)
Lignes de crédit
Services
Télécom
Éducation
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Territorial and Settlement Operational Programme
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Summary
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Full Report
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Regional Development OP - Osszesites
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Central Hungary Operational Programme
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Resource Development OP - Záró Ex-ante értékelő jelentés
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING II (HU)
Autres liens
Fiche récapitulative
STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU)
Fiche technique
STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING II (HU)
Communiqués associés
Hongrie : 500 millions d'EUR en faveur de projets cofinancés avec les Fonds structurels de l'UE

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Hongrie : 500 millions d'EUR en faveur de projets cofinancés avec les Fonds structurels de l'UE
Autres liens
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Territorial and Settlement Operational Programme
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Summary
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Economic Development and Innovation OP Full Report
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Regional Development OP - Osszesites
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - SEA - Central Hungary Operational Programme
Related public register
16/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FL II (HU) - Resource Development OP - Záró Ex-ante értékelő jelentés
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING II (HU)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes