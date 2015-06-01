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MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 30 000 000 €
Énergie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
22/09/2016 : 30 000 000 €
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15/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 22/09/2016
20150003
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
BAYERNETS GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 240 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 86.5km-long gas pipeline from Überackern to Finsing in Bavaria

The project will allow for the replacement of more polluting fuels by cleaner and cheaper natural gas in the residential, commercial and industrial sectors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive 2014/52/EU). The respective assessment reports, including Flora Fauna Habitats (FFH) assessments, were submitted to the authorities in 2013 and disclosed to the public in 2014. The promoter expects the EIA procedure to finish around mid-2015.

The promoter will follow public procurement procedures according to the relevant EU directives. Main procurement activities are planned to take place in 2015.

Documents liés
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15/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE - Gashochdruckleitung Burghausen - Finsing
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63312946
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20150003
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
Date de publication
2 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64486742
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150003
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131740784
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150003
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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MONACO I BAVARIAN GAS PIPELINE
Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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