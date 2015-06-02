REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Le projet a pour objectif l'acquisition de 13 rames bicourant Regio 2N pour le réseau ferroviaire des pays de la Loire.
Les nouvelles rames permettront de faire face à l'augmentation de la demande et de maîtriser les problèmes d'encombrement ainsi qu'un renouvellement du matériel existant arrivant en fin de vie.
La fabrication de matériel roulant ne tombe dans le champ ni de l'Annexe I ni de l'Annexe II de la Directive 2012/92/EU. Durant l'instruction du projet, la Banque vérifiera les spécifications techniques du matériel, et plus particulièrement les exigences en matière d'efficacité énergétique et de bruit des nouvelles rames.
La Banque exigera du promoteur qu'il s'assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet ait été passés/seront passés conformément à la directive applicable en matière de passation des marchés (Directive 2004/18/EC et Directive 2007/66/EC), avec la publication des avis d'appel d'offres le cas échéant.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.