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REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT

Signature(s)

Montant
96 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 96 000 000 €
Transports : 96 000 000 €
Date(s) de signature
3/09/2015 : 96 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Projet apparenté
FRENCH REGIONAL TRAINS

Fiche récapitulative

Date de publication
2 juin 2015
Statut
Référence
Signé | 03/09/2015
20150002
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
REGION PAYS DE LA LOIRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 96 million
EUR 192 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet a pour objectif l'acquisition de 13 rames bicourant Regio 2N pour le réseau ferroviaire des pays de la Loire.

Les nouvelles rames permettront de faire face à l'augmentation de la demande et de maîtriser les problèmes d'encombrement ainsi qu'un renouvellement du matériel existant arrivant en fin de vie.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La fabrication de matériel roulant ne tombe dans le champ ni de l'Annexe I ni de l'Annexe II de la Directive 2012/92/EU. Durant l'instruction du projet, la Banque vérifiera les spécifications techniques du matériel, et plus particulièrement les exigences en matière d'efficacité énergétique et de bruit des nouvelles rames.

La Banque exigera du promoteur qu'il s'assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet ait été passés/seront passés conformément à la directive applicable en matière de passation des marchés (Directive 2004/18/EC et Directive 2007/66/EC), avec la publication des avis d'appel d'offres le cas échéant.

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Projets associés
Projet apparenté
FRENCH REGIONAL TRAINS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Date de publication
2 Jul 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60104947
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150002
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159652803
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20150002
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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02/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REGION PAYS DE LA LOIRE- MATERIEL ROULANT
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