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COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
75 060 987,02 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 75 060 987,02 €
Énergie : 75 060 987,02 €
Date(s) de signature
1/07/2015 : 37 529 990,49 €
1/07/2015 : 37 530 996,53 €
Autres liens
Related public register
03/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
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08/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Communiqués associés
Danemark : première opération financière au titre du Plan d'investissement pour l'Europe : la BEI soutient un fonds d'infrastructure innovant dédié aux énergies renouvelables

Fiche récapitulative

Date de publication
20 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 01/07/2015
20140769
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS I K/S,COPENHAGEN INFRASTRUCTURE PARTNERS II PS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
DKK 560 million (EUR 75 million)
DKK 15000 million (EUR 2011 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Infrastructure fund investing in large energy-related projects, with a focus on offshore wind, biomass and transmission.

The fund targets mezzanine and equity-type investments primarily in greenfield energy-related projects with a focus on offshore wind, biomass, and electricity transmission, mainly in Northern and Western Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the projects to be financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, leaving it to the national competent authority to determine on the basis of Annex III of that directive whether an environmental impact assessment is required. If an underlying investment is subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives.

Commentaires

Total project cost: Hard cap: DKK 15,000 million (EUR ~2,000 million) Target: DKK 12,000 million (EUR ~1,600 million)

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Date de publication
3 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60140390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140769
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Danemark
Allemagne
Pays de l’UE
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II
Date de publication
8 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246663614
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20140769
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Danemark
Allemagne
Pays de l’UE
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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