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THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II

Signature(s)

Montant
1 270 104 180,85 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 1 270 104 180,85 €
Aménagement urbain : 1 270 104 180,85 €
Date(s) de signature
12/05/2016 : 633 809 958,4 €
29/02/2016 : 636 294 222,45 €
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Related public register
23/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Communiqués associés
Royaume-Uni : la BEI accorde un prêt de un milliard de GBP à l'appui du logement social

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 29/02/2016
20140750
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
THE HOUSING FINANCE CORPORATION LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 1000 million
GBP 2500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves a second EIB loan of up to GBP 1bn to a special purpose entity established by The Housing Finance Corporation Ltd (THFC) for the purpose of on-lending to final beneficiaries carrying out investments in the social housing and urban regeneration sector throughout the UK.

The EIB loan will benefit from a UK government guarantee extended to all borrowings of the new special purpose entity (Affordable Housing Finance PLC). The project is a key component of the UK government's housing policy and economic stimulus package.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the housing construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Date de publication
23 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60489268
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140750
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE - II
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178606777
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140750
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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