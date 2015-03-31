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WARSAW RING ROAD III

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
17/07/2015 : 250 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW RING ROAD III
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW RING ROAD III
Communiqués associés
Pologne : la BEI prête 3,4 milliards de PLN pour la construction de voies rapides

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 17/07/2015
20140734
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WARSAW RING ROAD III
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT / GDDKIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 1159 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of the 18.5 km S2 Warsaw southern bypass expressway between Pulawska and Lubelska.

The project concerns the construction of an 18.5 km long 2 x 3 expressway on a new alignment in south-east Warsaw. It forms part of the broader A2 motorway running for about 610 km, with east-west orientation, through the middle of Poland from the German to the Belorussian borders. The project will facilitate the passage of long-distance traffic around the city of Warsaw, with about 1.8 million inhabitants. The project includes a new bridge across the River Vistula, to supplement the strained capacity provided by the existing six road bridges open to the public connecting the two halves of the city.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves the construction of a new expressway in a suburban and forest environment. The project falls under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, requiring a full EIA procedure. The project is located in the Masovian Region and has been subject to one main procedure resulting in a positive environmental decision in April 2011. The project crosses the Natura 2000 site Dolina Srodkowej Wisly (PLB140004) and is in the vicinity of Las Natolinski (PLH140042). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC, as amended) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The investment is included in the National Road Construction Programme which was subject to a form of strategic environmental assessment. The procedures and outcomes of the environmental assessment are to be further reviewed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW RING ROAD III
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60143837
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140734
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW RING ROAD III
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
162813367
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140734
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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