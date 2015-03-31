WARSAW RING ROAD III

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Construction of the 18.5 km S2 Warsaw southern bypass expressway between Pulawska and Lubelska.
The project concerns the construction of an 18.5 km long 2 x 3 expressway on a new alignment in south-east Warsaw. It forms part of the broader A2 motorway running for about 610 km, with east-west orientation, through the middle of Poland from the German to the Belorussian borders. The project will facilitate the passage of long-distance traffic around the city of Warsaw, with about 1.8 million inhabitants. The project includes a new bridge across the River Vistula, to supplement the strained capacity provided by the existing six road bridges open to the public connecting the two halves of the city.
The project involves the construction of a new expressway in a suburban and forest environment. The project falls under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, requiring a full EIA procedure. The project is located in the Masovian Region and has been subject to one main procedure resulting in a positive environmental decision in April 2011. The project crosses the Natura 2000 site Dolina Srodkowej Wisly (PLB140004) and is in the vicinity of Las Natolinski (PLH140042). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC, as amended) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The investment is included in the National Road Construction Programme which was subject to a form of strategic environmental assessment. The procedures and outcomes of the environmental assessment are to be further reviewed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.