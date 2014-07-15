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ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
57 301 336,28 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 57 301 336,28 €
Industrie : 14 182 080,73 €
Transports : 14 325 334,07 €
Aménagement urbain : 28 793 921,48 €
Date(s) de signature
26/07/2016 : 14 182 080,73 €
26/07/2016 : 14 325 334,07 €
26/07/2016 : 28 793 921,48 €
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Related public register
07/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient la modernisation des infrastructures municipales de Zielona Góra

Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 26/07/2016
20140715
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
CITY OF ZIELONA GORA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 250 million (EUR 59 million)
PLN 550 million (EUR 130 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project focuses on financing small and medium-scale investment schemes, mainly in the fields of urban renewal, transport, health and education in the City of Zielona Gora.

The project will contribute to the implementation of a development plan and an investment programme of the City of Zielona Gora and, in particular, to the improvement of sustainable municipal and social infrastructure. The project should contribute to the overall development of the city and enhancement of the overall conditions for life and business in the city.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the schemes might fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (85/337/EEC), as amended. If any scheme had a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (Directives 2004/17/EC and 2007/18/EC) as implemented by national law including publication of contract notices in the EU Official Journal, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national or regional legislation.

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Pologne : la BEI soutient la modernisation des infrastructures municipales de Zielona Góra

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Date de publication
7 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63945441
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140715
Secteur(s)
Aménagement urbain
Industrie
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165013461
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140715
Secteur(s)
Aménagement urbain
Industrie
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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07/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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