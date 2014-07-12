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ANSALDO ENERGIA R&D

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
7/08/2015 : 25 000 000 €
7/08/2015 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANSALDO ENERGIA R&D
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO ENERGIA R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
29 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 07/08/2015
20140712
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ANSALDO ENERGIA R&D
ANSALDO ENERGIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 107 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the fields of gas turbines, steam turbines and generators. The project will be carried out mainly in the promoter's research and development (R&D) centre in Genoa and partly by its subsidiary in Rheden (Netherlands).

The project concerns mainly product development and to some extent new technologies in order to meet the demand for new turbine generations with improved energy efficiency or operating flexibility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to be carried out in existing R&D facilities that will not change their already authorised scope due to the project. The need for an environmental impact assessment (EIA) in accordance with Directive 2011/92/EU, as amended by directive 2014/52/EU, is therefore unlikely.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
02/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANSALDO ENERGIA R&D
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO ENERGIA R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANSALDO ENERGIA R&D
Date de publication
2 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60100425
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140712
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO ENERGIA R&D
Date de publication
29 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94777327
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140712
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ANSALDO ENERGIA R&D
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ANSALDO ENERGIA R&D
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Fiche récapitulative
ANSALDO ENERGIA R&D
Fiche technique
ANSALDO ENERGIA R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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