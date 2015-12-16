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EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING 2014-20

Signature(s)

Montant
580 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 580 000 000 €
Télécom : 3 460 000 €
Déchets solides : 5 460 000 €
Énergie : 7 800 000 €
Santé : 20 900 000 €
Eau, assainissement : 25 640 000 €
Éducation : 27 300 000 €
Aménagement urbain : 27 300 000 €
Services : 74 040 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 193 300 000 €
Lignes de crédit : 194 800 000 €
Date(s) de signature
7/10/2022 : 440 000 €
26/07/2016 : 520 000 €
27/11/2024 : 580 000 €
18/06/2021 : 600 000 €
27/11/2024 : 1 160 000 €
13/10/2023 : 1 320 000 €
7/10/2022 : 1 540 000 €
26/07/2016 : 1 820 000 €
18/06/2021 : 2 100 000 €
7/10/2022 : 2 200 000 €
27/11/2024 : 2 320 000 €
26/07/2016 : 2 600 000 €
13/10/2023 : 2 640 000 €
18/06/2021 : 3 000 000 €
27/11/2024 : 5 220 000 €
13/10/2023 : 5 280 000 €
7/10/2022 : 6 160 000 €
27/11/2024 : 6 380 000 €
26/07/2016 : 7 280 000 €
7/10/2022 : 7 700 000 €
7/10/2022 : 7 700 000 €
18/06/2021 : 8 400 000 €
26/07/2016 : 9 100 000 €
26/07/2016 : 9 100 000 €
18/06/2021 : 10 500 000 €
18/06/2021 : 10 500 000 €
13/10/2023 : 11 880 000 €
13/10/2023 : 14 520 000 €
7/10/2022 : 15 400 000 €
7/10/2022 : 16 060 000 €
26/07/2016 : 18 200 000 €
26/07/2016 : 18 980 000 €
18/06/2021 : 21 000 000 €
18/06/2021 : 21 900 000 €
27/11/2024 : 42 340 000 €
7/10/2022 : 52 800 000 €
26/07/2016 : 62 400 000 €
18/06/2021 : 72 000 000 €
13/10/2023 : 96 360 000 €
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07/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING - Strategic Environmental Assessment
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15/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING 2014-20
Communiqués associés
Espagne : la BEI et le gouvernement régional (« Junta ») de Castille-León signent un prêt de 130 millions d'EUR pour promouvoir la croissance économique, la compétitivité et l'emploi dans la région

Fiche récapitulative

Date de publication
16 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 26/07/2016
20140697
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING 2014-20
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 580 million
EUR 1982 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EU co-financing of priority investments within the scope of Junta de Castilla y Leon's within the 2014-2020 Spanish Partnership Agreement.

The project entails the co-financing of investments schemes in key priority areas and selected priorities as defined by the draft 2014-2020 Regional Operational Programme of the European Regional Development Fund (ERDF).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Castilla y León as a Spanish region is obliged by national legislation to transpose the relevant EU directives (Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC) into national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the Promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the Promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank's services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING - Strategic Environmental Assessment
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63681453
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140697
Secteur(s)
Santé
Lignes de crédit
Agriculture, pêche, sylviculture
Eau, assainissement
Télécom
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CASTILLA Y LEON CO-FINANCING 2014-20
Date de publication
15 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59810620
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140697
Secteur(s)
Santé
Lignes de crédit
Agriculture, pêche, sylviculture
Eau, assainissement
Télécom
Services
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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