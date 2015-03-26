Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 200 000 000 €
Santé : 200 000 000 €
Date(s) de signature
7/09/2015 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL

Fiche récapitulative

Date de publication
26 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 07/09/2015
20140694
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMAE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 420 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new central hospital in Jyväskylä, Finland.

The project contributes to the overall health strategy of the region through appropriately configured infrastructure. The new facilities will allow for new spaces, introduction of state-of-the-art technology and the reorganisation of service delivery models, capable of responding to the evolving demographic and epidemiological needs of the population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60130403
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140694
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185523834
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140694
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL
Autres liens
Fiche récapitulative
JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL
Fiche technique
JYVASKYLA CENTRAL HOSPITAL

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes