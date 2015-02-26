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ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
22/05/2015 : 100 000 000 €
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
26 février 2015
Statut
Référence
Signé | 22/05/2015
20140677
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME
FINARVEDI SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 227 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of part of the promoter's modernisation programme

The project comprises investment in two of Arvedi's north Italian production sites for the modernisation and downstream extension of production processes, introduction of new products and research and development (R&D) activities in steel products.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns modernisation investment in both plants and R&D that are expected to be carried out in existing facilities. Parts of the investment require an environmental impact assessment (EIA) and a change in the existing site-specific environmental authorisation (AIA).

The promoter has been assessed as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME
Date de publication
28 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58672390
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140677
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME - Siderurgica Triestina - Installazione di via Servola 1
Date de publication
19 Mar 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59231916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140677
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME - Modifica Impiantistica - Sostituzione Forno Linea 1 con nuovo forno Quantum
Date de publication
19 Mar 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59249647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140677
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ARVEDI MODERNISATION PROGRAMME
Date de publication
16 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95063360
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140677
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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