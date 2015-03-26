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Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The proposed operation consists of a commitment in the IFHA-II Coöperatief U.A. managed by Africa Health Systems Management Company B.V. The fund intends to provide growth equity funding to Sub-Saharan African private companies active in various segments of the healthcare sector, including healthcare clinical services providers, health insurance companies as well as manufacturers and distributors of healthcare products and medical equipment.
The fund will contribute to improving the supply in all segments of the Sub-Saharan African healthcare value chain, resulting in increased availability of reliable quality services through better infrastructure, upgraded facilities and better trained staff, to the benefit of the growing middle class and of the poor.
To ensure that the project meets the environmental and social standards of the EIB and participating international financial institutions (IFIs), it will be requested that an environmental, social and development management system (ESDMS) is set up to monitor the fund’s investment. During appraisal the Bank’s services will verify the application of the ESDMS and ensure that the projects financed by the fund follow the EIB’s environmental and social principles and standards.
In terms of EIB procurement rules, the fund is considered to be in the private sector. The Bank will be entitled to assess whether projects which the fund supports apply competitive tender principles and adequate criteria of economy/efficiency, and that contracts are not negotiated with discrimination based on the country of origin.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.