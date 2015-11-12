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UK POWER NETWORKS - RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE

Signature(s)

Montant
623 194 920,58 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 623 194 920,58 €
Énergie : 623 194 920,58 €
Date(s) de signature
10/02/2017 : 58 623 519,76 €
10/02/2017 : 58 623 519,76 €
10/02/2017 : 58 623 519,76 €
22/02/2016 : 102 245 568,3 €
22/02/2016 : 134 197 308,39 €
22/02/2016 : 210 881 484,61 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 22/02/2016
20140659
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UK POWER NETWORK - RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE
UK Power Networks
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 708 million (GBP 500 million)
EUR 1699 million (GBP 1200 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Renovating and reinforcing the electricity distribution networks throughout the London area, eastern England and south-eastern England

Distribution network upgrade, expansion and improvement.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The majority of the project will concern the implementation of high, medium and low-voltage schemes that are expected to have minimal environmental impact. Some of the high-voltage project schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive thus requiring a review by the competent authority with due regard to the necessity for an environmental and biodiversity assessment. The environmental aspects of the project will be appropriately assessed as part of the Bank's appraisal process.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK POWER NETWORKS - RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE
Date de publication
30 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64466955
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UK POWER NETWORKS - RIIO-ED1 NETWORKS UPGRADE
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
154571647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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