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AEP ABIDJAN

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Côte d'Ivoire : 35 000 000 €
Eau, assainissement : 35 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2017 : 35 000 000 €
Autres liens
Related public register
20/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP ABIDJAN

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mars 2017
Statut
Référence
Signé | 30/11/2017
20140649
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AEP ABIDJAN
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 70 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Renforcement du réseau de desserte d'eau potable de la ville d'Abidjan dans le cadre du programme d'investissements prioritaires pour l'augmentation des capacités d'approvisionnement en eau potable d'Abidjan

Le projet vise à améliorer la qualité du système d'alimentation en eau potable de 965 000 personnes dont 680 000 sont des usagers existants et 285 000 seront nouvellement raccordées. Le renforcement des infrastructures de base aura un impact significatif sur la structure économique de la ville, en favorisant un meilleur cadre de développement de l'industrie, du commerce et du secteur privé local.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet aura un impact social bénéfique pour la population d'Abidjan. Il augmentera la qualité du service et la renforcera face à la croissance de la population. Il contribuera également à l'amélioration de la santé publique. La conformité du projet avec les principes environnementaux et sociaux de l'UE ainsi que la législation environnementale nationale applicable et les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront vérifiés lors de l'instruction. L'étude environnementale et sociale a été réalisée par le promoteur.

La Banque exigera du promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

Documents liés
20/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP ABIDJAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP ABIDJAN
Date de publication
20 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73783976
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140649
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Côte d'Ivoire
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP ABIDJAN
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Fiche récapitulative
AEP ABIDJAN
Fiche technique
AEP ABIDJAN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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