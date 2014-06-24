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ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
22 600 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 22 600 000 €
Services : 9 492 000 €
Industrie : 13 108 000 €
Date(s) de signature
25/03/2015 : 9 492 000 €
25/03/2015 : 13 108 000 €
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23/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
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Roumanie : La BEI renouvelle son soutien à la Ville d'Oradea pour le financement de ses investissements dans les infrastructures urbaines

Fiche récapitulative

Date de publication
13 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 25/03/2015
20140624
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
MUNICIPALITY OF ORADEA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 23 million
EUR 67 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of EU-funded multi-sector projects promoted by the municipality of Oradea mainly in the sectors of tourism and urban infrastructure. The multi-annual investment programme is expected to be implemented between 2014 and 2016.

The multi-sector schemes to be financed are expected to contribute to the implementation of the urban strategy of the city. The project should also contribute to the overall development of the city and enhancement of business, tourism and living conditions. Furthermore, the project should contribute to reaching an acceptable level of investment quality and economic performance.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-scheme operation and some of the schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives, as transposed into national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
23 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58589729
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140624
Secteur(s)
Industrie
Services
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ORADEA URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79763300
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140624
Secteur(s)
Industrie
Services
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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