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WATER SUPPLY VITENS III

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
16/09/2015 : 150 000 000 €
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02/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER SUPPLY VITENS III
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Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI soutient le programme d'investissement de Vitens

Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2015
Statut
Référence
Signé | 16/09/2015
20140620
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATER SUPPLY VITENS III
VITENS NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the 2015-2019 investment programme into the production and distribution facilities of Vitens, the largest water supply company in the Netherlands. The programme consists mainly of the renewal and upgrading of water treatment plants, reservoirs and pumping stations, distribution networks, water meters, and operational support infrastructure such as SCADA systems, security and offices.

The project will secure or enhance the quality of life to up to 5.5 million residents in the provinces of Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht and Overijssel by improving the quality and reliability of the drinking water supply and by improving resource efficiency. The project allows for continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment programme is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about a positive social and environmental impact. The upgrade of pumping stations and other network and process optimisation measures are examples of components with environmental/resource efficiency impacts. Compliance with EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER SUPPLY VITENS III
Date de publication
2 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60106449
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140620
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SUPPLY VITENS III
Date de publication
27 May 2015
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59321063
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140620
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WATER SUPPLY VITENS III - Plan MER voor het bepalen van voorkeurslocatie(s) voor Drinkwaterwinning
Date de publication
14 Sep 2021
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149159511
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140620
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WATER SUPPLY VITENS III
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151190652
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140620
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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