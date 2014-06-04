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GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION

Signature(s)

Montant
900 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 900 000 000 €
Énergie : 900 000 000 €
Date(s) de signature
7/12/2016 : 300 000 000 €
22/12/2015 : 600 000 000 €
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05/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Fuencarral Pipeline
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
Communiqués associés
Espagne : 600 millions d'EUR à Gas Natural Fenosa à l'appui de l'extension de son réseau de distribution

Fiche récapitulative

Date de publication
8 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 22/12/2015
20140604
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
GAS NATURAL SDG SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 900 million
EUR 1820 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the promoter's investment programme to extend the local gas transmission and distribution networks in Spain for the period 2015-2018. The planned investments include the construction of new pipelines of various operating pressures and stand-alone LNG regasification stations to reach unserved customers who currently rely on fuel oil and propane for heating and cooking. The investment schemes are located in various parts of the country.

The project will allow for the replacement of more polluting fuels by cleaner and cheaper natural gas in the residential, commercial and industrial sectors. Parts of the project will be located in EIB cohesion priority regions. The project will also help accelerate the rate of gas penetration to households in Spain, bringing it closer to the EU average.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that some of the project components will require environmental impact assessments (EIAs) from regional authorities. Two local transmission pipelines components have already been approved by the competent authorities.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in EU Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Fuencarral Pipeline
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60696965
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140604
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION - Getafe Pipeline
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60700128
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140604
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
Date de publication
5 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63873459
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140604
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GNF NATURAL GAS NETWORK EXPANSION
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144938918
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140604
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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