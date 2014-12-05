Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HIGHWAYS IX

Signature(s)

Montant
145 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 145 000 000 €
Transports : 145 000 000 €
Date(s) de signature
12/06/2015 : 145 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Maps for Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Šmarje Sap
Related public register
13/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HIGHWAYS IX
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HIGHWAYS IX
Communiqués associés
Slovénie : la BEI prête 145 millions d'EUR en faveur de l’extension du réseau autoroutier

Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 12/06/2015
20140595
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HIGHWAYS IX
DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 145 million
EUR 303 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of the Draženci – Gruškovje motorway section as well as other minor investments to upgrade the motorway network.

The project will make a significant contribution towards the completion of the Slovenian motorway network, particularly in improving the connections between Slovenia and Croatia. The project will reduce the overall transport cost on the network, producing savings in travel time and vehicle operating costs under improved road safety conditions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The construction of the 13 km motorway section between Draženci and Gruškovje and the upgrading of the Šmarje - Sap junction fall under the scope of Annex 1 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC and a full EIA was carried out, including public consultation. The road rehabilitation schemes and the investments in electro-mechanical equipment, intelligent transport systems and control centres do not require an EIA. Conformity with the Strategic Environmental Assessment (SEA), EIA, Habitats and Birds Directives will be checked at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, if required.

Documents liés
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Maps for Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Šmarje Sap
13/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HIGHWAYS IX
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HIGHWAYS IX
Autres liens
Communiqués associés
Slovénie : la BEI prête 145 millions d'EUR en faveur de l’extension du réseau autoroutier

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Maps for Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56149301
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140595
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56150586
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140595
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Šmarje Sap
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
slovène
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56301131
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140595
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HIGHWAYS IX
Date de publication
13 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57893998
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140595
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HIGHWAYS IX
Date de publication
21 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158951474
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140595
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Maps for Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Šmarje Sap
Related public register
13/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HIGHWAYS IX
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HIGHWAYS IX
Autres liens
Fiche récapitulative
HIGHWAYS IX
Fiche technique
HIGHWAYS IX
Communiqués associés
Slovénie : la BEI prête 145 millions d'EUR en faveur de l’extension du réseau autoroutier

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Slovénie : la BEI prête 145 millions d'EUR en faveur de l’extension du réseau autoroutier
Autres liens
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Maps for Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Draženci-IBC Gruškovje Motorway Section
Related public register
21/04/2016 - Résumé non technique - HIGHWAYS IX - Šmarje Sap
Related public register
13/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HIGHWAYS IX
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HIGHWAYS IX

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes