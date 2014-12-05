HIGHWAYS IX

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Fiche récapitulative
The project concerns the construction of the Draženci – Gruškovje motorway section as well as other minor investments to upgrade the motorway network.
The project will make a significant contribution towards the completion of the Slovenian motorway network, particularly in improving the connections between Slovenia and Croatia. The project will reduce the overall transport cost on the network, producing savings in travel time and vehicle operating costs under improved road safety conditions.
The construction of the 13 km motorway section between Draženci and Gruškovje and the upgrading of the Šmarje - Sap junction fall under the scope of Annex 1 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC and a full EIA was carried out, including public consultation. The road rehabilitation schemes and the investments in electro-mechanical equipment, intelligent transport systems and control centres do not require an EIA. Conformity with the Strategic Environmental Assessment (SEA), EIA, Habitats and Birds Directives will be checked at appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, if required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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