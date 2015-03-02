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DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
32 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Croatie : 32 500 000 €
Transports : 32 500 000 €
Date(s) de signature
5/10/2015 : 7 000 000 €
5/10/2015 : 10 500 000 €
13/01/2017 : 15 000 000 €
Autres liens
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24/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 05/10/2015
20140592
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Dubrovnik Airport d.o.o.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 32 million
EUR 274 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the expansion and upgrade of Dubrovnik Airport. It includes additional passenger terminal and apron capacity, the rehabilitation of the runway and taxiways, the relocation of the fuel farm and a range of other important infrastructure improvements. The project will be co-financed with EU structural funds and JASPERS has assisted the promoter with the preparation of the project and the application for funding.

The project will enable the airport to cater for future growth in traffic and improve safety and service standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. A full EIA was prepared and a favourable environmental decision granted by the competent authority on 13 October 2014. A certificate has also been issued stating that the project has no adverse impact on sites of nature conservation. The content of both the EIA and the environmental decision will be further reviewed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Date de publication
24 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58610219
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140592
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Date de publication
10 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56027960
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140592
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DUBROVNIK AIRPORT DEVELOPMENT
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
148271527
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140592
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Croatie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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