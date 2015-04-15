NAHVERKEHR HAMBURG II

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Fiche récapitulative
The project comprises a large number of schemes for the extension, reconstruction, rehabilitation and upgrading of parts of Hamburg’s metro infrastructure.
Hamburger Hochbahn AG is continuously investing in the modernisation of its assets to maintain adequate safety and quality service standards. The project will contribute to improving the quality of public transport service in terms of travel time, comfort and reliability and will uphold the attractiveness of public transport in the metropolitan area, thus contributing to a reduction of reliance on private cars and its negative impact on the environment and congestion.
An environmental impact assessment (EIA) for the relevant project components was carried out in the context of the building permit procedure. It was subject to broad public consultation and has been approved by the competent authority. Regarding the rehabilitation, reconstruction and upgrading schemes, based on the nature of such works it is expected that none of those schemes will fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC. However, the need for a screening procedure or for a full EIA for any of the schemes will be assessed during appraisal once the scope of the project is defined, as well as any potential significant or negative impact of the project on areas included in the Natura 2000 network (according to the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 2009/147/EC). The question of the project falling within a plan or a programme requiring a strategic environmental assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.