Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)

Signature(s)

Montant
8 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Saint-Martin : 8 000 000 €
Télécom : 8 000 000 €
Date(s) de signature
4/11/2015 : 8 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 04/11/2015
20140567
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)
SINT MAARTEN TELECOMMUNICATION HOLDING COMPANY NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 21 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the rollout of a fibre access network on the Island of Sint Maarten (Dutch part of the island) in order to provide high speed fixed broadband telecom services to residential and business users. Provision of triple play (voice, internet, TV) services to around 14 500 homes is planned.

The project will increase the availability and quality of advanced broadband services in the country, and will therefore help to bridge the digital divide in St Maarten and contribute to economic development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) would not fall under Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). The related works for such broadband networks have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60141935
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140567
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Saint-Martin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)
Autres liens
Fiche récapitulative
ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)
Fiche technique
ST MAARTEN FIBRE TO THE HOME (FTTH)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes