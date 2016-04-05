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PORTO DI LA SPEZIA - PL

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 30 000 000 €
Transports : 30 000 000 €
Date(s) de signature
20/09/2016 : 30 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/05/2016 - Résumé non technique - PORTO DI LA SPEZIA - PL - INterventi di Riqualificazione e sviluppo del Porto della Spezia - Ambito Omogeneo 5, "Marina Della Spezia", e ambito omogeneo 6, "Porto Mercantile".
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI LA SPEZIA - PL
Projet apparenté
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
5 avril 2016
Statut
Référence
Signé | 20/09/2016
20140562
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTO DI LA SPEZIA - PL
AUTORITA PORTUALE DELLA SPEZIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 43 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a sub-operation of the TEN-T medium-sized Italian ports programme loan. The works consist of the rail development within the port as detailed in the port's current master plan.

The project will contribute to the development of a core TEN-T port, promotion of sustainable transport and climate action: improving supply chain efficiency and encouraging transfer of freight from road to railway.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental impact assessment (EIA) for the project was undertaken and approved as part of the 2006 port master plan. The approval required a number of issues to be investigated further. This work was completed and final approval was granted in April 2015 for the project railway works.

The promoter is a contracting authority, as referred to in Article 8 of Directive 2004/17/EC governing the procurement and procedures for entities operating in the public sector. Therefore, all contracts financed by means of this project are to be tendered in accordance with this directive, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Documents liés
24/05/2016 - Résumé non technique - PORTO DI LA SPEZIA - PL - INterventi di Riqualificazione e sviluppo del Porto della Spezia - Ambito Omogeneo 5, "Marina Della Spezia", e ambito omogeneo 6, "Porto Mercantile".
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI LA SPEZIA - PL
Projets associés
Projet apparenté
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - PORTO DI LA SPEZIA - PL - INterventi di Riqualificazione e sviluppo del Porto della Spezia - Ambito Omogeneo 5, "Marina Della Spezia", e ambito omogeneo 6, "Porto Mercantile".
Date de publication
24 May 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65608994
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140562
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI LA SPEZIA - PL
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66396437
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140562
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/05/2016 - Résumé non technique - PORTO DI LA SPEZIA - PL - INterventi di Riqualificazione e sviluppo del Porto della Spezia - Ambito Omogeneo 5, "Marina Della Spezia", e ambito omogeneo 6, "Porto Mercantile".
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12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTO DI LA SPEZIA - PL
Autres liens
Fiche récapitulative
PORTO DI LA SPEZIA - PL
Fiche technique
PORTO DI LA SPEZIA - PL
Projet apparenté
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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