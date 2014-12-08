Senegal River Valley Rice

The project involves activities to transform the use of marginal and degraded arable and pasture land and constitutes a water irrigation project for agriculture and, if in the EU, would fall under the provisions of Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The project company will be required to ensure compliance of the investment programme with standards established in the EIB environmental and social handbook which is based on the principles of EU legislation. Since some of the project sites are located in the buffer zone south of the Parc National des Oiseaux de Djoudj (PNOD), which is designated a protected area according to the Convention on Wetlands of International Importance (RAMSAR), the planned activities in these areas are potentially sensitive and require a comprehensive biodiversity impact analysis.