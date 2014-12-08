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SENEGAL RIVER VALLEY RICE

Signature(s)

Montant
15 700 000 €
Pays
Secteur(s)
Sénégal : 15 700 000 €
Industrie : 3 925 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 11 775 000 €
Date(s) de signature
26/07/2016 : 3 925 000 €
26/07/2016 : 11 775 000 €
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Communiqués associés
Sénégal : la BAD, la BEI et la CASL confirment un financement global de 31,4 millions d’euros en faveur de la Compagnie Agricole de Saint-Louis pour un projet intégré de production de riz

Fiche récapitulative

Date de publication
8 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 26/07/2016
20140560
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SENEGAL RIVER VALLEY RICE
Compagnie Agricole de Saint-Louis du Sénégal
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 46 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the development of 4,500 ha (gross) irrigated rice plantations and the construction of associated processing and storage facilities near Saint-Louis in Northern Senegal. It will also include an outgrower scheme with local smallholder farmers covering 1,500 ha with whom the project company will establish a contractual production and offtake partnership.

The project will support private investment in the agricultural sector, resulting in economic and social benefits including food security, import substitution, job creation, rural economic growth and strengthening the agricultural product base of Senegal. The project is fully in line with the Senegalese Government’s priorities as emphasised in the “Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR)”.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves activities to transform the use of marginal and degraded arable and pasture land and constitutes a water irrigation project for agriculture and, if in the EU, would fall under the provisions of Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The project company will be required to ensure compliance of the investment programme with standards established in the EIB environmental and social handbook which is based on the principles of EU legislation. Since some of the project sites are located in the buffer zone south of the Parc National des Oiseaux de Djoudj (PNOD), which is designated a protected area according to the Convention on Wetlands of International Importance (RAMSAR), the planned activities in these areas are potentially sensitive and require a comprehensive biodiversity impact analysis.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Attestation de conformité
Date de publication
18 Nov 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63092398
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140560
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
Date de publication
23 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67922109
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140560
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Etude d'Impact Environnemental et Social
Date de publication
23 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67931580
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140560
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SENEGAL RIVER VALLEY RICE
Date de publication
25 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67991014
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140560
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan d'Action et Réinstallation
Date de publication
23 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67940571
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140560
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan de Gestion Agrochimique
Date de publication
23 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67934090
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140560
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SENEGAL RIVER VALLEY RICE - Plan d'Engagement, de Consultation et de Communication
Date de publication
23 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67940572
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140560
Secteur(s)
Industrie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Fiche technique
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Photogallery

The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities
Senegal River Valley Rice
Photographe: David Blumenfeld
©EIB
The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities; Laurent Nicolas, President of CASL
Senegal River Valley Rice
Photographe: David Blumenfeld
©EIB
The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities; Laurent Nicolas, President of CASL
Senegal River Valley Rice
Photographe: David Blumenfeld
©EIB
The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities
Senegal River Valley Rice
Photographe: David Blumenfeld
©EIB
The project encompasses investments to set-up a rice farm and an industrial site with a rice mill and storage facilities
Senegal River Valley Rice
Photographe: David Blumenfeld
©EIB

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