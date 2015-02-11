Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP

Signature(s)

Montant
147 979 864,2 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 147 979 864,2 €
Santé : 147 979 864,2 €
Date(s) de signature
11/12/2015 : 147 979 864,2 €
Autres liens
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Related public register
15/10/2015 - Résumé non technique - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Communiqués associés
Royaume-Uni : l'Europe accorde son soutien, à hauteur de 107 millions de GBP, au nouveau "super" hôpital de Birmingham

Fiche récapitulative

Date de publication
11 février 2015
Statut
Référence
Signé | 11/12/2015
20140551
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS NHS TRUST
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 120 million
GBP 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the construction and maintenance of the new Midland Metropolitan Hospital to replace two existing outdated facilities and is part of a comprehensive integrated healthcare plan for the served population.

The new hospital of circa 80,000 m2 will enable the integration of acute hospital services, support the development of improved primary and community care and replace the current aging and unsuitable hospital facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered in Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the screening decision of the relevant authority and whether an EIA is required.

The project is being carried out as a public-private partnership (PPP) using a competitive dialogue process. The preferred bidder is expected to be appointed in autumn 2015 and financial close is planned for April 2016. The Bank requires the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
15/10/2015 - Résumé non technique - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Autres liens
Communiqués associés
Royaume-Uni : l'Europe accorde son soutien, à hauteur de 107 millions de GBP, au nouveau "super" hôpital de Birmingham

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Date de publication
9 Nov 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62081270
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140551
Secteur(s)
Santé
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Date de publication
15 Oct 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62513593
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140551
Secteur(s)
Santé
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Related public register
15/10/2015 - Résumé non technique - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Autres liens
Fiche récapitulative
MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Fiche technique
MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Communiqués associés
Royaume-Uni : l'Europe accorde son soutien, à hauteur de 107 millions de GBP, au nouveau "super" hôpital de Birmingham

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Royaume-Uni : l'Europe accorde son soutien, à hauteur de 107 millions de GBP, au nouveau "super" hôpital de Birmingham
Autres liens
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP
Related public register
15/10/2015 - Résumé non technique - MIDLAND METROPOLITAN HOSPITAL PPP

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes