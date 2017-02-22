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LAO RESILIENT RURAL ROADS

Signature(s)

Montant (.*)
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Laos : 25 000 000 €
Transports : 25 000 000 €
Date(s) de signature
1/04/2019 : 5 000 000 €
21/12/2018 : 20 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 5 000 000 € fourni par ASIAN INVESTMENT FACILITY
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29/05/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Resettlement Framework Policy (RFP)
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29/05/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Environmental and Social Management Framework Executive Summary (ESMF)
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29/05/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Ethnic groups Policy Framework (EGPF)
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17/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAO RESILIENT RURAL ROADS

Fiche récapitulative

Date de publication
22 février 2017
Statut
Référence
Signé | 21/12/2018
20140548
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LAOS CLIMATE RESILIENT ROAD
MINISTRY OF PUBLIC WORKS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will contribute to the improvement of the main rural roads in Laos for the purposes of climate resilience and safety.

Rehabilitation of local and district roads, including elevating flood prone road sections, paving road sections with steep slopes and sections passing through large communities, drainage improvement or construction, and slope improvement and stabilization. This is expected to lead to the improvement of climate resilience of the local and district road network in 6 of the 18 provinces of Laos.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The bank will assess the environmental and social (E&S) aspects of the project during appraisal, including environmental impact assessment process and documentation, to ensure adherence to its E&S standards.

The bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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29/05/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Resettlement Framework Policy (RFP)
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Resettlement Framework Policy (RFP)
Date de publication
29 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84451728
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140548
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Laos
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Environmental and Social Management Framework Executive Summary (ESMF)
Date de publication
29 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84445775
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140548
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Laos
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Ethnic groups Policy Framework (EGPF)
Date de publication
29 May 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84449605
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140548
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Laos
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LAO RESILIENT RURAL ROADS
Date de publication
17 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77606754
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140548
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Laos
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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29/05/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LAO RESILIENT RURAL ROADS - Resettlement Framework Policy (RFP)
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Fiche technique
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