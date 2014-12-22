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COLLEGES ESSONNE

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 85 000 000 €
Éducation : 85 000 000 €
Date(s) de signature
9/10/2015 : 85 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLEGES ESSONNE
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COLLEGES ESSONNE
Communiqués associés
France : 85 M€ pour la rénovation et la modernisation des collèges

Fiche récapitulative

Date de publication
22 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 09/10/2015
20140540
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COLLEGES ESSONNE
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 millions
EUR 200 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financement d'un programme pluriannuel de construction et de rénovation de collèges.

Le but du projet est la construction et la réhabilitation de collèges. Les investissements visent à : i) accroître la capacité d’accueil pour faire face à l’accroissement démographique ; ii) adapter les infrastructures aux nouvelles technologies ; iii) améliorer l’accessibilité des collèges aux personnes handicapées ; et vi) améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet comprend des nouvelles constructions et des extensions et/ou réhabilitations pour les besoins éducationnels. La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas spécifiquement le besoin d’une Évaluation des Incidences sur l’Environnement (EIE) pour les immeubles liés à l’enseignement mais il se pourrait que ce projet soit repris comme un projet d’aménagement urbain (annexe II de la Directive Européenne). Ce point devra être examiné lors de l'analyse détaillée.

La Banque exigera du promoteur d’assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l’UE (les Directives 2004/18/EC et/ou 2004/17/EC ainsi que les Directives 89/665/EEC et 92/13/EEC) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l’UE tel que requis.

Documents liés
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - COLLEGES ESSONNE
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COLLEGES ESSONNE
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60239830
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140540
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - COLLEGES ESSONNE
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161367888
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140540
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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COLLEGES ESSONNE
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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