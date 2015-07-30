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DAMANHOUR CCGT POWER PLANT

Signature(s)

Montant
550 357 732,5 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 550 357 732,5 €
Énergie : 550 357 732,5 €
Date(s) de signature
6/12/2015 : 550 357 732,5 €
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Egypte : une nouvelle enveloppe de prêt de 600 millions d’USD pour répondre à la demande énergétique

Fiche récapitulative

Date de publication
30 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 06/12/2015
20140534
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING CO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 600 million (EUR 538 million)
USD 1347 million (EUR 1208 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the construction of a 2x900 MW high-efficiency combined cycle gas turbine (CCGT) on the site of an existing power plant at Damanhour, in the Nile Delta, 150 km north-west of Cairo.

Reliable, safe and fuel-efficient energy is critical to private sector growth and as such forms a cornerstone in Egypt's strategy for economic growth. The CCGT technology offers lower CO2 emissions compared to other fossil fuel alternatives. The project is in line with Euro-Mediterranean Partnership policy, and with energy efficiency and climate change targets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its size and technical characteristics the project requires an environmental impact assessment (EIA) under EIB guidelines. The EIA process is ongoing and it is expected to be finalised in the second half of 2015. The project is expected to contribute to meeting growing electricity demand with a lower environmental impact than other fossil-fuel-based alternatives.

The project is required to be procured according to the Bank's Guide to Procurement. The procurement process is ongoing.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
Date de publication
8 Aug 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60692701
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140534
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
Date de publication
25 Aug 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60898766
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140534
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAMANHOUR CCGT POWER PLANT
Date de publication
5 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63868790
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140534
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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