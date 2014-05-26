Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II

Signature(s)

Montant
119 375 269,2 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 119 375 269,2 €
Services : 119 375 269,2 €
Date(s) de signature
23/04/2015 : 119 375 269,2 €
Autres liens
Related public register
29/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Communiqués associés
Hongrie : 115 millions d’EUR pour la recherche et les infrastructures de RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
9 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 23/04/2015
20140526
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
HUF 50000 million
HUF 100000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Research activities under the 2015-2017 investment programme of the Hungarian Academy of Sciences.

The purpose of the project is to co-finance the basic research activities and academic operations of the Hungarian Academy of Sciences (HAS). The general administrative and support functions of the academy are not part of the eligible project cost.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will finance the fundamental research activities and academic operations of HAS, mainly salaries of research and development (R&D) staff, literature and digital resources. The R&D activities will be carried out in existing facilities using installations already authorised for this purpose, and are not expected to materially change current R&D practices. Such activities create intangible assets (new knowledge and scientific discoveries), which do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or Directive 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
29/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : 115 millions d’EUR pour la recherche et les infrastructures de RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Date de publication
29 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58757815
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140526
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124582321
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140526
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Autres liens
Fiche récapitulative
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Fiche technique
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Communiqués associés
Hongrie : 115 millions d’EUR pour la recherche et les infrastructures de RDI

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Hongrie : 115 millions d’EUR pour la recherche et les infrastructures de RDI
Autres liens
Related public register
29/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes