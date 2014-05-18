Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Secteur(s)
Déchets solides : 990 000 €
Télécom : 1 500 000 €
Éducation : 1 500 000 €
Eau, assainissement : 2 010 000 €
Services : 2 970 000 €
Santé : 3 000 000 €
Transports : 6 030 000 €
Énergie : 12 000 000 €
Date(s) de signature
18/09/2015 : 990 000 €
18/09/2015 : 1 500 000 €
18/09/2015 : 1 500 000 €
18/09/2015 : 2 010 000 €
18/09/2015 : 2 970 000 €
18/09/2015 : 3 000 000 €
18/09/2015 : 6 030 000 €
18/09/2015 : 12 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Communiqués associés
Meridiam annonce la participation de la BEI à son fonds africain

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 18/09/2015
20140518
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
MERIDIAM
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The fund will finance infrastructure projects in the sectors of energy and power, transportation, environmental infrastructure, social infrastructure and telecommunications infrastructure in African countries.

The fund will make 8-10 investments predominantly in greenfield projects, but may also invest in selected secondary projects at the operational stage. The fund will generally seek to acquire significant minority or majority stakes of the junior/equity capital in each project with strong corporate governance rights to be able to monitor and manage project risks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund’s operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.


The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Documents liés
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Autres liens
Communiqués associés
Meridiam annonce la participation de la BEI à son fonds africain

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Date de publication
10 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60230051
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140518
Secteur(s)
Santé
Déchets solides
Éducation
Transports
Énergie
Télécom
Services
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164815005
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140518
Secteur(s)
Santé
Déchets solides
Éducation
Transports
Énergie
Télécom
Services
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Autres liens
Fiche récapitulative
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Fiche technique
MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Communiqués associés
Meridiam annonce la participation de la BEI à son fonds africain

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Meridiam annonce la participation de la BEI à son fonds africain
Autres liens
Related public register
10/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes