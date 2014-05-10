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SWIETELSKY RAILTRACK TECH RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
5/03/2015 : 50 000 000 €
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04/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWIETELSKY RAILTRACK TECH RDI
Communiqués associés
Autriche : Des réseaux ferroviaires efficaces : la BEI cofinance un projet de recherche de Swietelsky

Fiche récapitulative

Date de publication
17 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 05/03/2015
20140510
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SWIETELSKY RAILTRACK TECH RDI
SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT MBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 111 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing Swietelsky's research and development (R&D) and innovation in equipment and integrated technology for rail maintenance.

The project will foster innovation in railway construction, rehabilitation and maintenance. It will support a key European company in this field, and its effort to contribute to improved safety and speed of railway transportation in the EU. The project also aims at developing the promoter's knowledge and know-how in the field of integrated and optimised railtrack maintenance operations, as well as to contribute to the further dissemination of knowledge, through its links with the promoter's industrial partners.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The research, development and innovation (RDI) activities are expected to be carried out in existing R&D centres that will not change their scope due to the project. The due diligence will determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required, in accordance with Directive 2011/92/EU. The manufacturing of railway equipment is listed in Annex II of the directive, which states that the Member State will determine whether the project shall be made subject to an assessment. The Bank's services will further assess all the environmental details during the due diligence.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWIETELSKY RAILTRACK TECH RDI
Date de publication
4 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57315695
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140510
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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