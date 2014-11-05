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EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 400 000 000 €
Aménagement urbain : 6 800 000 €
Infrastructure composite : 6 800 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 36 000 000 €
Énergie : 40 000 000 €
Eau, assainissement : 40 800 000 €
Industrie : 54 400 000 €
Déchets solides : 95 200 000 €
Services : 120 000 000 €
Date(s) de signature
21/01/2015 : 6 800 000 €
21/01/2015 : 6 800 000 €
21/01/2015 : 36 000 000 €
21/01/2015 : 40 000 000 €
21/01/2015 : 40 800 000 €
21/01/2015 : 54 400 000 €
21/01/2015 : 95 200 000 €
21/01/2015 : 120 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 21/01/2015
20140487
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of priority investments from the Regional Operational and Rural Development Programmes and other eligible investments supported by Galician Smart Strategy RIS3 and not financed by EU funds

Climate Action (transversal)
Knowledge Economy
Support for renewal and regeneration (incl. Health) in rural and urban areas
SME (including Mid-Caps)
Environmental Protection

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Galicia, as a Spanish region, is subject to national environmental legislation transposing the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC. The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020
Date de publication
5 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57328031
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140487
Secteur(s)
Infrastructure composite
Agriculture, pêche, sylviculture
Déchets solides
Énergie
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS GALICIA CO-FINANCING 2014-2020 - SEA - European Regional Development Fund
Date de publication
11 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65102006
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140487
Secteur(s)
Infrastructure composite
Agriculture, pêche, sylviculture
Déchets solides
Énergie
Services
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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