GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME

Fiche récapitulative
Investments aiming to expand and improve the efficiency of the production cycle in existing fertilisers and chemicals plants
This is an extensive long-term investment programme to modernise and optimise both process and product performance, while enabling more efficient consumption of energy and raw materials. These measures will contribute to strengthening the company’s position, especially on the Polish market, by expanding its product portfolio of fertilisers and plastics to higher value-added products, to adapt to changing demand and become more market-oriented. The project is located in less-developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions (Economic and Social Cohesion).
Four of the five components fall under Annex II of Directive 2011/92/EU; environmental impact assessments (EIA) were requested. The EIA for one component has been established and is currently under public consultation. The EIAs for the 3 other components are still to be established.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.