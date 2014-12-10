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GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME

Signature(s)

Montant
133 207 391,79 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 133 207 391,79 €
Industrie : 133 207 391,79 €
Date(s) de signature
28/05/2015 : 133 207 391,79 €
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14/05/2016 - Résumé non technique - MODERNISATION PROGRAMME - Second Granulation Line Tarnow
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Communiqués associés
Pologne : La BEI et la BERD s'allient pour financer le développement de Grupa Azoty

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 28/05/2015
20140486
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MODERNISATION PROGRAMME
Private company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments aiming to expand and improve the efficiency of the production cycle in existing fertilisers and chemicals plants

This is an extensive long-term investment programme to modernise and optimise both process and product performance, while enabling more efficient consumption of energy and raw materials. These measures will contribute to strengthening the company’s position, especially on the Polish market, by expanding its product portfolio of fertilisers and plastics to higher value-added products, to adapt to changing demand and become more market-oriented. The project is located in less-developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions (Economic and Social Cohesion).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Four of the five components fall under Annex II of Directive 2011/92/EU; environmental impact assessments (EIA) were requested. The EIA for one component has been established and is currently under public consultation. The EIAs for the 3 other components are still to be established.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - MODERNISATION PROGRAMME - Second Granulation Line Tarnow
Date de publication
14 May 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56491338
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140486
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Date de publication
28 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58199131
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140486
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MODERNISATION PROGRAMME - Construction of the Polyamide (PA6) Plant
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59960393
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140486
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPA AZOTY MODERNISATION PROGRAMME
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184774593
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140486
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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