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MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 25 000 000 €
Déchets solides : 25 000 000 €
Date(s) de signature
18/10/2019 : 25 000 000 €
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09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 août 2015
Statut
Référence
Signé | 18/10/2019
20140483
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
REPUBLICA MOLDOVA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the implementation of solid waste sector projects throughout Moldova, supporting the Waste Management Strategy of the Republic of Moldova 2013-2027.

The project will contribute to the development of environmental infrastructure in the sector of solid waste management and will aim to reduce adverse impacts on the environment and public health from current sub-standard systems and facilities,as well as reducing the emissions of greenhouse gases from dumpsites, thereby diminishing the negative impacts of climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to result in an overall positive impact on the environment and public health, by improving waste collection, treatment and disposal services and facilities in Moldova. The project will also contribute to climate change mitigation by reducing greenhouse gases emissions from dumpsites and landfills and potentially by diverting biodegradable waste from landfills.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Documents liés
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MOLDOVA SOLID WASTE FRAMEWORK LOAN
Date de publication
9 Nov 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62884912
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140483
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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