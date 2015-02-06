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JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY

Signature(s)

Montant
165 631 469,98 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 165 631 469,98 €
Industrie : 165 631 469,98 €
Date(s) de signature
12/06/2015 : 165 631 469,98 €
Autres liens
Related public register
04/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY

Fiche récapitulative

Date de publication
6 février 2015
Statut
Référence
Signé | 12/06/2015
20140469
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
JOHNSON MATTHEY PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of research and development (R&D) activities mainly in the field of emission-control technologies and materials science.

The project concerns the promoter’s research and development operational expenditures in the UK carried out at the promoter’s existing facilities in Sonning Common, Billingham and Royston. The R&D activities will focus on environmental catalysts and technology, process catalysts and technology, fuel cells and batteries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes R&D activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
04/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
Date de publication
4 Jun 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59535807
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140469
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
89012675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140469
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
04/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
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Fiche récapitulative
JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY
Fiche technique
JOHNSON MATTHEY ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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