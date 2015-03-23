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SLOVAKIA TRANSPORT FRAMEWORK FACILITY 2014-2020

Signature(s)

Montant
669 600 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 669 600 000 €
Transports : 669 600 000 €
Date(s) de signature
7/12/2018 : 319 600 000 €
6/11/2015 : 350 000 000 €
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25/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVAKIA TRANSPORT FRAMEWORK FACILITY 2014-2020
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 06/11/2015
20140465
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SLOVAKIA TRANSPORT FRAMEWORK FACILITY 2014-2020
MINISTRY OF TRANSPORT,COMMUNICATIONS & PUBLIC WORKS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 670 million
EUR 4678 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of investments in the transport sector under the Integrated Infrastructure operational programme and the Connecting Europe Facility (CEF) in the 2014-2020 period.

The project will co-finance schemes of the operational programmes for Transport under the Slovak Partnership Agreement 2014-2020. The operation will support Slovakia's priority investments in the transport sector. Most of the Slovak territory is classified as “less developed regions” eligible for European structural and investment funds (ESIF) in 2014-2020, thus is eligible under the EIB Cohesion Priority Regions objective. The exception is the Bratislava region which is classified as a more developed region. The project is therefore in large eligible under Article 309 point (a): projects for developing less-developed regions and point (c): common interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Strategic environmental assessments (SEAs) are required by EU regulations for all operational programmes co-financed with EU funds, in compliance with the requirements of SEA Directive 2001/42/EC. The SEA related to the Transport operational programme will be assessed during the appraisal of the structural programme loan (SPL). The environmental impact and compliance of each scheme with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC will be assessed for each scheme to be financed by the proposed SPL. The Bank requires the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into the national law.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SLOVAKIA TRANSPORT FRAMEWORK FACILITY 2014-2020
Date de publication
25 Jun 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59972168
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140465
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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