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EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

Signature(s)

Montant
57 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bénin : 57 000 000 €
Eau, assainissement : 57 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2021 : 27 000 000 €
8/12/2016 : 30 000 000 €
Autres liens
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01/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
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16/05/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 - Project de Renforcement du stsyème d'alimentation en eau potable de Cotonou et de ses agglomérations - Phase III

Fiche récapitulative

Date de publication
16 juin 2016
Statut
Référence
Signé | 08/12/2016
20140437
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 57 million
EUR 102 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Renforcement du système d'alimentation en eau potable des zones urbaines et péri-urbaines de Cotonou pour faire face à la demande jusqu'à l'horizon 2025

Le projet vise à l'extension des services d'eau à la population non desservie (environ 360 000 habitants), l'amélioration de la fiabilité et continuité de l'approvisionnement en eau de la population, l'amélioration du système de collecte et de traitement des eaux usées de Cotonou, la réduction du risque des maladies d'origine hydrique et l'amélioration de la qualité du service aux clients.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet aura un impact positif sur l'accès à un service de qualité à l'eau potable et permettra de créer un service d'assainissement de base. Il sera donc bénéfique pour la santé publique et la productivité des populations. La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, ainsi que les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront vérifiés lors de l'instruction. Une étude environnementale et sociale, financée par la Banque, est en cours.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

Garantie au titre du MPE
Under Global Europe NDICI guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie ELM.

Cette opération est prévue d'être couverte par la garantie globale octroyée à la BEI sous l'investissement

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
Date de publication
1 Oct 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65054916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140437
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3 - Project de Renforcement du stsyème d'alimentation en eau potable de Cotonou et de ses agglomérations - Phase III
Date de publication
16 May 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75413476
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140437
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3
Fiche technique
EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

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