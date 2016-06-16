EAU ET ASSAINISSEMENT COTONOU PHASE 3

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Renforcement du système d'alimentation en eau potable des zones urbaines et péri-urbaines de Cotonou pour faire face à la demande jusqu'à l'horizon 2025
Le projet vise à l'extension des services d'eau à la population non desservie (environ 360 000 habitants), l'amélioration de la fiabilité et continuité de l'approvisionnement en eau de la population, l'amélioration du système de collecte et de traitement des eaux usées de Cotonou, la réduction du risque des maladies d'origine hydrique et l'amélioration de la qualité du service aux clients.
Le projet aura un impact positif sur l'accès à un service de qualité à l'eau potable et permettra de créer un service d'assainissement de base. Il sera donc bénéfique pour la santé publique et la productivité des populations. La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, ainsi que les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront vérifiés lors de l'instruction. Une étude environnementale et sociale, financée par la Banque, est en cours.
La Banque exigera du promoteur d'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.
Cette opération est couverte par la Garantie ELM.
Cette opération est prévue d'être couverte par la garantie globale octroyée à la BEI sous l'investissement
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.