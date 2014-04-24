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EC-EIB SME INITIATIVE SPAIN

Signature(s)

Montant
1 974 461 538,46 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 1 974 461 538,46 €
Lignes de crédit : 1 974 461 538,46 €
Date(s) de signature
26/01/2015 : 1 974 461 538,46 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 26/01/2015
20140424
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SME INITIATIVE SPAIN
Kingdom of Spain
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1974 million
EUR 6000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Loans and guarantees for financing small and medium sized investment promoted by SMEs.

The SME Initiative in Spain is expected to make a significant contribution to sustainable growth and employment through the facilitation of credit at attractive terms. It aims to enhance the Bank’s support to the economic development of SMEs in Spain. The initiative involves collaboration between the European Commission with the EIB Group, the Spanish national authority of structural funds and a selected number of Spanish regions. Given the expected contribution of the EU programme Horizon 2020, it is expected that the SME Initiative Spain will also benefit research, development and innovation projects carried out by SMEs in line with the Horizon 2020 eligibility criteria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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