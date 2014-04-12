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Fiche récapitulative
- Éducation - Enseignement
The project concerns the construction, redevelopment and refurbishment of facilities of the Aston University (AU) Business School, Institute of Photonic Technologies, School of Languages and Social Sciences, Medical School and the University's main building on the campus in Birmingham.
The objective is to expand Aston University's offerings, and to update and improve the quality of the teaching and research facilities of the university. Refurbishment and restructuring of academic and administrative space aims to improve facilities within the five Schools of Study, to cater for growth in student and staff numbers and to enhance the service quality to students. The project will also improve the energy efficiency of the university premises.
Universities and research institutions are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA). An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The need for an EIA will be decided by the competent authority. The university estimates that the project will be energy-neutral, as the savings in refurbished buildings will compensate for the increased energy consumption of the new constructions.
Aston University complies with national and European legislation governing the procurement of publicly financed projects in the UK. The procedures and subsequent thresholds implemented by Aston University have involved OJEU publication and are adequate for the project and acceptable to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.