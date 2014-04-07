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EUROFIDEME3 FUND

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 40 000 000 €
Énergie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2014 : 40 000 000 €
Autres liens
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08/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Mirova Eurofideme 3
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07/03/2016 - Résumé non technique - Mirova Eurofideme 3 - Enclave wind farm
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07/03/2016 - Résumé non technique - Mirova Eurofideme 3 - Parc éolien d'Adriers
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21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROFIDEME3 FUND
Communiqués associés
France : la BEI investit 40 M€ dans le fonds Mirova Eurofideme 3 dédié aux énergies renouvelables

Fiche récapitulative

Date de publication
1 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 22/12/2014
20140407
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Mirova Eurofideme 3
MIROVA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

An infrastructure fund dedicated to renewable energy projects in Europe.

The Fund aims to make a commercial return whilst contributing to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in EU to 20% by 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund (onshore wind farms, solar PV, biomass, hydro and geothermal) are expected to fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, in which case the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. The promoter’s capacity and procedures will be assessed to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy.

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the relevant Directives. Most, if not all, projects financed by the Fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Mirova Eurofideme 3
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57316742
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - Mirova Eurofideme 3 - Enclave wind farm
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62651228
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - Mirova Eurofideme 3 - Parc éolien d'Adriers
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62685430
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EUROFIDEME3 FUND
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152347176
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140407
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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