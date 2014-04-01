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BUDAPEST URBAN DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 100 000 000 €
Services : 5 000 000 €
Déchets solides : 5 100 000 €
Infrastructure composite : 16 000 000 €
Aménagement urbain : 24 000 000 €
Eau, assainissement : 24 900 000 €
Énergie : 25 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2015 : 5 000 000 €
29/12/2015 : 5 100 000 €
29/12/2015 : 16 000 000 €
29/12/2015 : 24 000 000 €
29/12/2015 : 24 900 000 €
29/12/2015 : 25 000 000 €
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27/10/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST URBAN DEVELOPMENT
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Hongrie : la BEI prête 300 millions d’EUR pour aider Budapest à se développer

Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2014
Statut
Référence
Signé | 29/12/2015
20140401
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUDAPEST URBAN DEVELOPMENT
MUNICIPALITY OF BUDAPEST
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 1097 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of different investment schemes in the city of Budapest within its Integrated Urban Development Strategy, mainly in the field of solid waste, water, energy efficiency and rehabilitation of public areas and possibly also other sectors.

The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-condition for the City's continuing economic development and a prerequisite to increase its attractiveness to investors. The project should simultaneously improve the quality of life of its citizens, upgrade the urban environment and help realise the value of existing resources such as cultural and historical attractions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the schemes might fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/E2011/92/EC, as amended. If any scheme were to have a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national or regional legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST URBAN DEVELOPMENT
Date de publication
27 Oct 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62679799
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140401
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Infrastructure composite
Aménagement urbain
Énergie
Services
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
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