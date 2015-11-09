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LITHUANIAN RAILWAYS V

Signature(s)

Montant
68 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 68 000 000 €
Transports : 68 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2015 : 68 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 novembre 2015
Statut
Référence
Signé | 18/12/2015
20140395
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LITHUANIAN RAILWAYS INFRASTRUCTURE
AB LIETUVOS GELEZINKELIAI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 68 million
EUR 430 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of several railway infrastructure upgrading and renewal schemes throughout Lithuania.

The project components are located on the TEN-T rail network (Regulation 1315/2013). It will increase the quality of rail services provided in Lithuania as well as promote travel by rail and will, thereby, enhance sustainable transport in line with EU objectives. The project is located in a convergence region, and thereby will improve accessibility and potentially facilitate regional development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the project components fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The screening decisions and, where applicable, the EIA and the development consents will be reviewed during appraisal. The project's potential impacts on protected areas and species are to be appraised further. Overall, the project's impact on the environment during construction and operation are expected to be limited. A slight modal shift thanks to increased rail-based mobility can be expected, thus also decreasing traffic-related greenhouse gas emissions. Details will be checked during appraisal.

The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant directives. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LITHUANIAN RAILWAYS V - Track section Kyviškés-Valčiūnai and Pušynas-Paneriai
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62842468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140395
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LITHUANIAN RAILWAYS V - Pauostis EIA
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
lithuanien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63148669
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140395
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LITHUANIAN RAILWAYS V - Pauostis EIA Summary Report
Date de publication
5 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63149044
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140395
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LITHUANIAN RAILWAYS V
Date de publication
23 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64273535
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140395
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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