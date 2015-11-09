LITHUANIAN RAILWAYS V

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of several railway infrastructure upgrading and renewal schemes throughout Lithuania.
The project components are located on the TEN-T rail network (Regulation 1315/2013). It will increase the quality of rail services provided in Lithuania as well as promote travel by rail and will, thereby, enhance sustainable transport in line with EU objectives. The project is located in a convergence region, and thereby will improve accessibility and potentially facilitate regional development.
Most of the project components fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The screening decisions and, where applicable, the EIA and the development consents will be reviewed during appraisal. The project's potential impacts on protected areas and species are to be appraised further. Overall, the project's impact on the environment during construction and operation are expected to be limited. A slight modal shift thanks to increased rail-based mobility can be expected, thus also decreasing traffic-related greenhouse gas emissions. Details will be checked during appraisal.
The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant directives. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.