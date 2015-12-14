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CAMPUS STRASBOURG

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 90 000 000 €
Éducation : 90 000 000 €
Date(s) de signature
24/10/2016 : 90 000 000 €
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24/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS STRASBOURG
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France : la BEI et la Caisse des dépôts financent à hauteur de 150 millions d'euros l’Opération campus de Strasbourg
Projet apparenté
OPERATION CAMPUS

Fiche récapitulative

Date de publication
14 décembre 2015
Statut
Référence
Signé | 24/10/2016
20140392
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAMPUS STRASBOURG
UNIVERSITE DE STRASBOURG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 196 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Opérations d'investissement portées par l'Université de Strasbourg dans le cadre de l'Opération Campus.

Les objectifs du projet sont : (i) l'amélioration des conditions de travail des chercheurs ; (ii) l'amélioration de l'accueil des chercheurs et des personnels ; (iii) l'accroissement du nombre de logements étudiants ; (iv) l'amélioration de la vie étudiante (restauration et installations sportives) ; (v) l'amélioration des conditions d'enseignement et d'études, avec la réfection des salles d'enseignement et la reconstruction de la bibliothèque universitaire ; et (vi) la rénovation thermique, la mise aux normes et l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement. Certains sous-projets peuvent être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche haute qualité environnementale (HQE) et d'autres sous la certification bâtiments basse consommation (BBC) ou bâtiment à énergie positive (BEPOS). Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAMPUS STRASBOURG
Date de publication
24 Jan 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64301544
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140392
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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