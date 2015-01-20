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URBAN MOBILITY FOR LONDON

Signature(s)

Montant
1 401 738 155,3 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 1 401 738 155,3 €
Transports : 1 401 738 155,3 €
Date(s) de signature
19/06/2015 : 1 401 738 155,3 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 19/06/2015
20140359
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
URBAN MOBILITY FOR LONDON
TRANSPORT FOR LONDON
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 1000 million
GBP 2173 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of schemes that renew and upgrade existing track lines and stations of the London Underground, as well as the construction of a network of cycle tracks, connecting the city with the surrounding suburbs.

The project will increase the capacity and quality of public transport services in the Greater London area and thereby support sustainable transport solutions in line with EU objectives. The project indirectly contributes to growth and employment, as the forecasted population and employment growth in Greater London is only possible if the capacity of the London Underground, the city’s key transport mode, is enlarged and its facilities modernised.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the upgrading schemes may have an environmental impact and therefore fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Compliance with the EIA Directive, and whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment (and thus an assessment of the cumulative impacts in accordance with Directive 2001/42/EC), will be reviewed during appraisal. Compliance with Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC will also be addressed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - URBAN MOBILITY FOR LONDON - London Underground's Bank Station Capacity Upgrade
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57155704
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140359
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBAN MOBILITY FOR LONDON
Date de publication
21 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58534850
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140359
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - URBAN MOBILITY FOR LONDON - Victoria Station Upgrade
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57159063
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140359
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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