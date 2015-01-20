URBAN MOBILITY FOR LONDON

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Fiche récapitulative
The project consists of schemes that renew and upgrade existing track lines and stations of the London Underground, as well as the construction of a network of cycle tracks, connecting the city with the surrounding suburbs.
The project will increase the capacity and quality of public transport services in the Greater London area and thereby support sustainable transport solutions in line with EU objectives. The project indirectly contributes to growth and employment, as the forecasted population and employment growth in Greater London is only possible if the capacity of the London Underground, the city’s key transport mode, is enlarged and its facilities modernised.
Some of the upgrading schemes may have an environmental impact and therefore fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Compliance with the EIA Directive, and whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment (and thus an assessment of the cumulative impacts in accordance with Directive 2001/42/EC), will be reviewed during appraisal. Compliance with Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC will also be addressed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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