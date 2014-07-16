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A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP

Signature(s)

Montant
184 900 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 184 900 000 €
Transports : 184 900 000 €
Date(s) de signature
11/04/2017 : 184 900 000 €
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12/07/2016 - Résumé non technique - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP - South AS Echte to South AS Northeim Nord
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Communiqués associés
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 11/04/2017
20140344
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 213 million
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the widening of a 29.2km A-7 motorway section in Lower Saxony between Salzgitter and Göttingen from 2x2 to 2x3 lanes. The project also includes the maintenance and operation of the total 71.6 km long section between Salzgitter and Göttingen.

The main project economic benefits will stem from reduced travel times and improved road safety thanks to enhanced road capacity. Likewise vehicle operating costs for road users are expected to decrease.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EC. Compliance with the SEA Directive 2001/42/EC, EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directives 2009/147/EC will be reviewed at appraisal.

The project is being procured in accordance with Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC through a negotiated procedure after pre-qualification, with international publication in the Official Journal of the EU (OJEU). The contract notice was published on the 11th April 2014, ref 2014/S 72-123291.

Commentaires

The project cost is not disclosed as it is subject to an ongoing European wide tender procedure.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP - South AS Echte to South AS Northeim Nord
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54354919
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140344
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP - South AS Northeim Nord to North AS Nörten-Hardenberg
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54359304
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140344
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP - South AS Seesen to South AS Echte
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54359205
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140344
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP
Date de publication
23 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55587213
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140344
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - A7 SALZGITTER-GOETTINGEN PPP
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256503221
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20140344
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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