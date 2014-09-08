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ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA

Signature(s)

Montant
145 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 145 000 000 €
Énergie : 145 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2017 : 5 000 000 €
9/07/2018 : 7 000 000 €
21/10/2015 : 18 000 000 €
24/09/2015 : 20 000 000 €
3/11/2015 : 27 000 000 €
27/10/2015 : 28 000 000 €
2/10/2015 : 40 000 000 €
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21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA - EIA - High Voltage Line Gosuplje-Trebnje
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA

Fiche récapitulative

Date de publication
8 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 24/09/2015
20140339
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA
ELEKTRO CELJE PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD ELEKTRO GORENJSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD ELEKTRO LJUBLJANA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD ELEKTRO MARIBOR PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD ELEKTRO PRIMORSKA PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE DD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 145 million
EUR 330 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

EIB-eligible investments of Slovenian electricity distribution companies related to the extension and refurbishment of the network, as well as installation of advanced metering infrastructure.

The programme will enable the promoters to maintain high quality services and low losses, connect new end-users and also renewable generators, cater for growing peak demand in certain regions and also remedy the impact of the severe sleet and ice damages experienced in early 2014. Slovenia is a country eligible for funding from the Cohesion Fund as defined by the Commission Implementing Decision 2014/99/EU. Part of the country (Vzhodna Slovenija) is also a “less developed region” as defined by the same Decision. The programme is therefore eligible under Article 309 point (a) Projects for developing less developed regions and point (c) Common interest. The financing of the programme will also contribute to the ElB's lending priority policies on energy networks and cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the programme schemes might fall under Annex I of the Environmental Impact Assessement (EIA) Directive (2011/92/EU) where the EIA is always required, and others under Annex II, which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the programme schemes are expected to be reinforcements of medium and low-voltage equipment, connection of new users and facilities with limited environmental impact, and therefore are not expected to require an EIA. The impacts that can typically be expected for the programme schemes relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. The details of projects requiring the competent authority to determine whether an EIA is required and the status of applications for environmental permits for these projects will be investigated during the appraisal.

The Bank will require the promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA - EIA - High Voltage Line Gosuplje-Trebnje
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
slovène
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56953020
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140339
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA
Date de publication
5 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57332887
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140339
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY DISTRIBUTION SLOVENIA
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124173851
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140339
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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