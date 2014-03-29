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LUCKNOW METRO RAIL PROJECT

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 450 000 000 €
Transports : 450 000 000 €
Date(s) de signature
30/03/2016 : 200 000 000 €
31/03/2017 : 250 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 février 2015
Statut
Référence
Signé | 30/03/2016
20140329
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 914 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 23km metro line and purchase of a fleet of about 80 metro cars in Lucknow, Uttar Pradesh, in northern India.

The proposed operation will be extended under the Own Risk Facilities (ORF), Climate Action and Environmental Facility (CAEF) for the 2014-2016 period. The project will contribute to the two main objectives of the EIB's external mandate: (i) climate change mitigation, by promoting modal shift from road to rail and thereby a reduction of greenhouse gas (GHG) emissions; and (ii) the development of social and economic infrastructure by making a key contribution to urban development, thereby improving the business environment for private sector development and facilitating access to amenities and jobs. The project is consistent with the EU country strategy paper for India which highlights the infrastructure gap and need to address rising GHG emissions. The project is consistent with the National Urban Transport Policy 2006 and Lucknow City Masterplan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If situated in the EU, the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and would therefore be subject to screening by the competent authority to determine whether a full EIA procedure should be undertaken. The federal competent authority has screened the project out in accordance with domestic legislation. The project has been subject to an initial environmental assessment and further steps in assessing and managing environmental risks are to be reviewed during appraisal. The project will require the acquisition of about 50ha of land and will entail permanent involuntary resettlement of some households/businesses plus generate some temporary road traffic disruption. Compliance with relevant EIB social standards will be reviewed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
Date de publication
20 Oct 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62591498
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140329
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
Date de publication
1 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63318988
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140329
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LUCKNOW METRO RAIL PROJECT
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
145210776
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140329
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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